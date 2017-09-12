Бесплатный Wi-Fi станет доступным еще в двух парках Баку

2017-09-12 14:39 | www.oxu.az | 3

ООО "Бакинская телефонная связь" расширяет охват бесплатного Wi-Fi на территории парков "Деде Горгуд" и Нариманова (около одноименной станции метро).

Как передает Oxu.Az, об этом сказал Trend во вторник источник на телекоммуникационном рынке страны.

По словам собеседника агентства, услуга беспроводного доступа в Интернет будет активна на территории данных парков в ближайшее время.

Работы по расширению охвата беспроводной сети Интернета ведутся с марта в рамках проекта "Общественный Wi-Fi". Цель проекта - обеспечить жителей и гостей столицы доступом к сети Интернет в местах массового скопления людей.

В настоящее время бесплатным доступом к сети Интернет охвачена территория Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", Национального приморского парка, парка Центра Гейдара Алиева, "Зимнего парка", "Парка офицеров" и парков "Сахиль", "Ахундова", "Сабира", "Хагани", "Гусейна Джавида", "Самеда Вургуна" и "Муган".

С момента запуска сервиса на указанных территориях было зафиксировано свыше 500 тысяч подключений.

Для использования бесплатного доступа необходимо включить на мобильном устройстве опцию обнаружения Wi-Fi, выбрать сеть Baku loves you и пройти идентификацию по номеру мобильного телефона.

С.Б.

