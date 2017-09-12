Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял верительные грамоты главы представительства ЕС (версия 2)

2017-09-12 18:06 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял верительные грамоты новоназначенного руководителя представительства Европейского союза в стране Кестутиса Янкаускаса.

Новый руководитель представительства Европейского союза в Азербайджане Кестутис Янкаускас обошел строй почетного караула.

Кестутис Янкаускас вручил свои верительные грамоты Президенту Ильхаму Алиеву.

Затем Президент Азербайджана побеседовал с послом.

Руководитель представительства Европейского Союза в Азербайджане Кестутис Янкаускас сказал: "Я и дальше буду прилагать все усилия для дальнейшего развития связей между Европейским союзом и Азербайджаном, основанных на взаимной выгоде, общих ценностях и взаимных интересах во всех сферах. Это охватывает не только энергетический сектор, но и такие сферы, как транспорт, диверсификацию экономики, построение современного государства и общества. Мы высоко ценим роль Азербайджана в регионе как стабильного и надежного партнера, его значение как страны, построившей толерантное, мультикультуральное, светское общество. Господин Президент, я с нетерпением ожидаю основанного на взаимном доверии сотрудничества с Вами в деле дальнейшего укрепления наших связей".

Выразив признательность за теплые слова об Азербайджане и перспективах сотрудничества, глава государства отметил, что Азербайджан удовлетворен уровнем партнерства с Европейским союзом, ЕС является его основным торговым партнером.

"Конечно, наше сотрудничество не ограничивается только торговой и энергетической сферами, оно охватывает широкий спектр", - сказал глава государства.

Оценив свой последний визит в Брюссель как успешный, глава государства отметил, что сразу после визита начался активный процесс переговоров по новому документу о партнерстве между Азербайджаном и Европейским союзом, и эти переговоры в настоящее время успешно продолжаются. Отметив, что сотрудничество между Азербайджаном и Европейским союзом обладает достаточно широкой повесткой дня, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что проводятся плодотворные обсуждения политических связей, демократического развития Азербайджана, вопросов энергетики, транспорта, безопасности, гуманитарной сферы, образования, культуры, мультикультурализма. Президент Ильхам Алиев отметил, что на высоком уровне существует взаимопонимание в вопросе дальнейшего расширения этого сотрудничества. Президент Ильхам Алиев сказал, что Азербайджан придает важное значение этому сотрудничеству, уже подписаны или приняты документы, декларации о стратегическом партнерстве с более чем третью государств-членов Европейского союза. Отметив, что это является прекрасной основой для сотрудничества, Президент Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что новый договор между Азербайджаном и Европейским союзом будет подписан в скором времени.

Глава государства выразил надежду на то, что позиция Европейского союза по территориальной целостности Азербайджана останется неизменной.

Выразив признательность за мысли, высказанные Президентом Ильхамом Алиевым, руководитель представительства Европейского союза в Азербайджане Кестутис Янкаускас подчеркнул, что многие годы занимался политикой безопасности. Он сказал, что использует накопленные в этой сфере знания и опыт и в решении такого важного вопроса, как территориальная целостность Азербайджана. Коснувшись визита Президента Ильхама Алиева в Брюссель и документа, отражающего партнерские отношения, посол подчеркнул их значение, сообщил, что в Брюсселе ведется активная работа над договором.