Состоится итоговый гала-концерт проекта "Ретро Баку" (ФОТО)

2017-09-12 18:09 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - Итоговый гала-концерт проекта Retro Bakı ("Ретро Баку"), организованный Главным управлением культуры и туризма города Баку, состоится 13 сентября в 18:00 на Площади фонтанов – любимом месте отдыха бакинцев и гостей столицы Азербайджана, сообщили Trend Life в пресс-службе Управления.

На концерте, проводимом Центром по организации культурных мероприятий и работе с творческой молодежью, выступят заслуженные артисты Эюб Ягубов, Нушаба Алескерли, Эльза Сеидджахан, известные исполнители Надир Гафарзаде, Гюнай Ибрагимли, Лейла Рамазанлы, Айсель Ализаде, Роза Зергерли, Эльвин Мирзазаде, Дана Дурдана, Латифа Союоз, группа Kristal и другие.

В рамках проекта "Ретро Баку" на Площади фонтанов в Баку в конце каждой недели проходили концерты. Задача проекта - сделать досуг населения полезным и интересным, возродить традицию проведения подобных концертов, существовавшую в столице в 60-70-х годах прошлого века. Первый проект был реализован в июне-сентябре прошлого года.

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(Автор: Джани Бабаева)