Азербайджан и ЕС подпишут новое соглашение - ОБНОВЛЕНО

2017-09-12 14:43 | www.oxu.az | 3

Новый глава представительства Европейского Союза в Азербайджане Кестутис Янкаускас обошел строй почетного караула.

Как передает Oxu.Az, Кестутис Янкаускас вручил свои верительные грамоты Ильхаму Алиеву.

Затем президент Азербайджана побеседовал с послом.

Глава государства выразил надежду на подписание в ближайшее время между Азербайджаном и Европейским Союзом нового соглашения о стратегическом партнерстве, а также на то, что позиция Евросоюза по территориальной целостности Азербайджана останется без изменений.

10:48

Президент Ильхам Алиев 12 сентября принял верительные грамоты нового главы представительства Евросоюза в Азербайджане Кестутиса Янкаускаса.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщила пресс-службы президента Азербайджана.

Н.О.

