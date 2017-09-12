Азербайджан и ЕС подпишут новое соглашение - ОБНОВЛЕНО

2017-09-12 14:43 | www.oxu.az | 3
Новый глава представительства Европейского Союза в Азербайджане Кестутис Янкаускас обошел строй почетного караула.
Как передает Oxu.Az, Кестутис Янкаускас вручил свои верительные грамоты Ильхаму Алиеву.
Затем президент Азербайджана побеседовал с послом.
Глава государства выразил надежду на подписание в ближайшее время между Азербайджаном и Европейским Союзом нового соглашения о стратегическом партнерстве, а также на то, что позиция Евросоюза по территориальной целостности Азербайджана останется без изменений.
10:48
Президент Ильхам Алиев 12 сентября принял верительные грамоты нового главы представительства Евросоюза в Азербайджане Кестутиса Янкаускаса.
Как передает Oxu.Az, об этом сообщила пресс-службы президента Азербайджана.