Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана составило 1,9 млрд. долларов

2017-09-12 17:20 | www.apa.az | 5

В январе-августе текущего года объем внешнеторгового оборота Азербайджана сократился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 9,24% до 12 523 794,46 тыс. долларов.

Как сообщает АПА-Экономикс со ссылкой на Государственный таможенный комитет, в этот период импорт в страну сократился на 4,22%, составив 5 300 784,29 тыс. долларов, экспорт - на 12,60%, составив 7 223 010,07 тыс. долларов. В январе-августе текущего года во внешнеторговом обороте Азербайджана сложилось положительное сальдо в размере 1 922 225,68 тыс. долларов.