В Париже против протестующих применили слезоточивый газ

2017-09-12 18:26 | www.apa.az | 4

Парижская полиция применила слезоточивый газ для разгона акции протеста против реформы трудового законодательства.

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, пешая колонна, в которой собрались десятки тысяч человек, направилась от площади Бастилии в направлении площади Италии вскоре после 14.00 местного времени.

Шествие проходит в достаточно спокойной обстановке, однако молодые люди, одетые в тёмную одежду, устраивают столкновения с правоохранителями на пути следования колонны. Хулиганы зажигают дымовые шашки и файеры, а также выкрикивают оскорбительные лозунги, полиция отвечает распылением газа.

Также молодые люди наносят ущерб зданиям на бульваре, по которому идет процессия, например оставляют надписи маркерами и закрашивают объективы уличных камер видеонаблюдения.

Манифестация во вторник стала первой в череде акций протеста, запланированных в связи с предложенной реформой. Ожидается, что следующее шествие состоится 21 сентября. Протестные акции прошли также в Марселе, Кане, Монпелье, Лионе, Бордо и других городах страны.

Правительство Мануэля Вальса в мае 2016 года силой провело реформу через парламент. Это решение вызвало серию масштабных акций протеста и забастовок, которые потрясали страну весной и летом 2016 года. Часто манифестации сопровождались серьезными столкновениями и беспорядками.