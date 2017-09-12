«Карабах» стартовал с проигрыша в Юношеской лиге

2017-09-12 18:54 | www.apa.az | 6

Сегодня параллельно с Лигой чемпионов стартовала и Юношеская лига. Как сообщает apasport.az, турнир ознаменовался дебютом чемпиона Азербайджана команды U-19 «Карабаха».

Подопечные Рашада Садыхова, впервые в истории выступающие в Пути чемпионов Юношеской лиги встретились с лондонским «Челси». Первый тайм встречи завершился нулевой ничьей, но удаление с поля Ибрагима Гадирзаде на 49-й минуте привело к тому, что «Карабах» проиграл с разгромным счётом. «Челси» открыл счёт на 54-й минуте, а в следующие 26 минут отличился ещё 4 раза.

Отметим, что в сезоне 2015/16 «Ряван» проиграл «Спартаку» на выезде со счётом 0:4, а в Баку довольствовался нулевой ничьей. В сезоне 2016/17 «Габала» дважды уступила московскому «Динамо» – дома 0:2, в гостях 0:5.

Юношеская лига

Путь Лиги чемпионов

Группа С, I тур

12-ое сентября

«Челси» (Англия) – «Карабах» (Азербайджан) – 5:0

Голы: Каллум Хадсон-Одои, 54; Лук МакКормик, 63, 71, 74; Чарли Браун, 80

Красная карточка: Ибрагим Гадирзаде, 49

Главный арбитр: Роберт Хеннесси

Помощники главного арбитра: Дарраг Киган, Даррен Кери (все – Ирландия)

Четвёртый арбитр: Джон Басби (Англия)

Представитель УЕФА: Берт Андерссон (Швеция)

Судья-инспектор: Петер Джонс (Англия)

Суррай. Учебно-тренировочная база «Челси»

«Челси»: 1. Джейми Камминг, 2. Рисе Джеймс, 3. Жозеф Колли, 4. Трево Чалоба, 5. Коул да Силва, 6. Этхан Ампаду, 7. Дуйон Стерлинг, 8. Лук Маккормик (к), 9. Мартелл Тейлор-Кроссдейл, 10. Якоб Мэддокс, 11. Каллум Хадсон-Одои.

Запасные игроки: 13. Марсин Булка, 12. Хуан Фамилио-Кастильо, 14. Чарли Браун, 15. Джордж МакИчран, 16. Марк Гуехи, 17. Конор Галлахер, 18. Джошуа Грант

Главный тренер: Джо Эдуардс

«Карабах»: 40. Мамед Гусейнов, 3. Туран Манафов, 28. Сулейман Ахмедов, 31. Оливер Стойменовски, 39. Заур Фарзалиев (к), 47. Аскер Гусейнов, 48. Ибрагим Гадирзаде, 49. Ибрагим Алиев, 51. Эльчин Асадов, 59. Боян Миовски, 80. Юсиф Гасанов.

Запасные игроки: 63. Рагим Рагимли, 26. Рахид Агазаде, 27. Ульви Ибрагимов, 36. Али Алиев, 38. Фамин Алиев, 54. Ибрагим Гусейнов, 72. Талех Рзаев

Главный тренер: Рашад Садыхов