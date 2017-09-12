В Гяндже отметили 130-летие Русской православной церкви

2017-09-12 19:11 | www.apa.az | 4

Состоялась торжественная церемония в честь 130-летия Русской православной церкви имени Александра Невского в Гяндже.

Как сообщили АПА в ИВ города Гянджа, это единственная церковь в западном регионе. Христиане совершили религиозный обряд в Русской православной церкви имени Александра Невского.

Глава ИВ города Гянджа Эльмар Велиев отметил, что Азербайджан толерантная страна, поздравил посетителей церкви.

Посол Российской Федерации в Азербайджанской Республике Владимир Дорохин поздравил собравшихся со 130-летием церкви. Посол сказал, что церковь недавно была отремонтирована. Люди будут приходить сюда для совершения религиозных обрядов.

Рассказав о Русской православной церкви имени Александра Невского, епископ Баку и Азербайджана Александр Ишенин высоко оценил инфраструктурные проекты, реализованные в Гяндже. Он поздравил гянджинцев с новым отремонтированным зданием церкви.

Отметим, церковь была построена в 1887 году. В настоящий момент служит для проживающих в регионе православных людей.