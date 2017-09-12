Первые азербайджанские паломники вернулись на Родину

2017-09-12 19:22 | www.apa.az | 7

Как сообщает АПА, самолет с первой группой азербайджанских паломников приземлился в аэропорту имени Гейдара Алиева.

Отметим, в нынешнем году квота составляла 600 человек. Несмотря на это, из Азербайджана Хадж совершили 900 паломников.

Стоимость паломнического пакета на одного человека составляет 3850 долларов. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке в этом году паломники отправились в Саудовскую Аравию на самолете. Полеты совершает AZAL. Организатором Хаджа в Азербайджана является только Управление Мусульман Кавказа.