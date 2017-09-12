Президент подписал распоряжение в связи с развитием производства риса, чая и цитрусовых

2017-09-12 19:25 | www.apa.az | 6

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах, связанных с развитием производства неочищенного от шелухи риса, чая и цитрусовых.

Как сообщает АПА-Экономикс, согласно распоряжению, госструктурам, главам Исполнительных властей Лянкяранского, Шекинского, Евлахского, Агдашского, Астаринского, Биласуварского, Гейчайского, Лерикского, Масаллинского, Уджарского, Загатальского и Зардабского района поручено обеспечить выделение земельных участков, пригодных для выращивания данных культур.

Кроме этого, министерствам экономики, сельского хозяйства, Госкомитету по имущественным вопросам, Совету финансовой стабильности, ОАО «Агролизинг», ОАО «Мелиорация и водное хозяйство», Кабмину поручено решить вытекающие из распоряжения вопросы.