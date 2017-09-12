Тело Рамиля Джаниева привезут в Азербайджан

2017-09-12 14:55 | www.oxu.az | 4

Тело Рамиля Джаниева, убитого в Челябинской области РФ, будет отправлено на родину 14 сентября.

Как передает Oxu.Az, об этом АПА сообщил руководитель азербайджанской диаспоры в Челябинске, председатель Азербайджанского культурного центра «Озан» Рафаил Гулиев.



По его словам, тело покойного вот уже несколько дней находится в морге.



«Завтра здесь состоится церемония прощания. В четверг тело Рамиля будет отправлено на родину, в Джалилабадский район для погребения», - сказал Гулиев.



Руководитель диаспоры также отметил, что Джаниев являлся гражданином РФ.



«Отец Рамиля Джаниева живет в Челябинске давно. У покойного здесь было много родственников. Его двоюродные братья тоже спортсмены. Здесь они всегда возвышали знамя Азербайджана. Родом они из Джалилабадского района. И Рамиль был спортсменом. Помогал отцу в его делах. Мы все шокированы этим событием. У Рамиля ни с кем не было конфликтов. А подозреваемый в его убийстве Эльданиз Багиров не является жителем Челябинска. Здесь его никто не знает, у него здесь нет родственников», - рассказал он.

Р. Гулиев сообщил, что подозреваемый в совершении убийства Эльданиз Багиров дан в розыск: «Говорили, что за неделю до случая между Рамилем и Элданизом произошел конфликт. Но никто не может сказать точно, что было причиной. Никто и подумать не мог, что конфликт закончится таким образом».



Глава диаспоры внес ясность в распространенные российскими СМИ сообщения о налете ОМОН на ресторан «Бакинский дворик» в Челябинске после происшествия: «В день смерти Рамиля люди собрались в «Бакинский дворик» на его похороны. А в этот день в Челябинске праздновался день города. Кто-то сообщил полиции, что стороны собрались в «Бакинский дворик» на «разборку». ОМОМ провел операцию для предотвращения этого».



Р. Гулиев сообщил, что правоохранительные органы ведут расследование по уголовному делу.



Отметим, 8 сентября во дворе дома по улице Островского в Челябинске был застрелен призер кубка мира по кикбоксингу Рамиль Джаниев. Несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось.