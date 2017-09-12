Племянники Таги Ахмедова дали показания по делу МНБ

2017-09-12 15:03 | www.oxu.az | 4

Сегодня продолжился судебный процесс по уголовному делу бывшего начальника главного управления и начальников управлений упраздненного МНБ Субахира Гурбанова, Теймура Гулиева, Натаван Мирватовой, высокопоставленных лиц этой структуры Физули Алиева, Заура Мамедова, Натига Алиева, Фархада Атаева, Анара Ширалиева, Эшгина Алиева и Эльшада Азизова.

Как передает Oxu.Az, об этом адвокат С.Гурбанова Илькин Мустафа сообщил АПА.

На процессе показания дали племянники бывшего начальника Бакинского метрополитена Таги Ахмедова – Шовги Ахмедов и Али Ахмедов.



Давший показания в качестве пострадавшего Шовги Ахмедов сказал, что не знаком с обвиняемыми и не имеет жалоб к ним. Ш.Ахмедов отметил, что они проходят потерпевшими только по уголовному делу Акифа Човдарова.



Али Ахмедов дал те же показания.



На процессе объявлен перерыв.