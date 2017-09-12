Выделены дополнительные средства на продолжение проектов по обеспечению оросительной водой территорий ряда районов

2017-09-12 18:28 | www.trend.az | 6

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о дополнительных мерах по продолжению проектов обеспечения оросительной водой территорий в Гаджигабульском, Зардабском и Шамахинском районах.

Согласно распоряжению, в целях обеспечения государственной поддержки продолжению начатых проектов по обеспечению оросительной водой территорий в Гаджигабульском, Зардабском и Шамахинском районах, из средств, предусмотренных в подпункте 1.14.3.3.9 указа Президента "О применении закона «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2017 год» от 27 декабря 2016 года, ОАО «Азерсу» выделено восемь миллионов манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, предусмотренной распоряжением, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.