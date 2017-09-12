США вновь потребовали вывода российских военных из Абхазии и Южной Осетии

2017-09-12 21:56 | www.apa.az | 6

США озабочены закрытием пунктов перехода границы в Южной Осетии и Абхазии, требуют от Москвы вывести военных из региона. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в совместном заявлении США и Грузии по итогам прошедшего в Вашингтоне заседания рабочей группы по обороне и безопасности, созданной в рамках комиссии по двустороннему стратегическому диалогу.

"США выразили сильную озабоченность продолжающимися так называемыми "демаркационными работами" и закрытием переходов", — говорится в поступившем РИА Новости совместном заявлении сторон по итогам прошедшего 8 сентября заседания рабочей группы.

Его участники, согласно информации госдепартамента, "вновь повторили призывы к России вывести военных из принадлежащих Грузии регионов Абхазии, Южной Осетии/Цхинвала в соответствии с соглашением о прекращении огня от 2008 года".

"США подчеркнули свою твердую поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Грузии в рамках международнопризнанных границ", — говорится в совместном заявлении.