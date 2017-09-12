Организацию ветеранов Азербайджана возглавил новый руководитель

2017-09-12 22:14 | www.apa.az | 5

Сегодня состоялось заседание Президиума Организации ветеранов Азербайджана.

Как передает АПА, на заседании был обсужден вопрос об усилении деятельности Организации ветеранов республики.

Заместитель председателя Организации ветеранов республики, полковник запаса Джалил Халилов выступил с докладом о работе организации в последние месяцы, нынешней ситуации и предстоящих задачах.

Участники заседания признали удовлетворительной ее работу в области усиления социально-правовой защиты ветеранов, организации воспитания молодежи в духе военного патриотизма, государственности и пр.

Также было отмечено, что в связи с состоянием здоровья председателя Организации ветеранов республики возникли трудности в более оперативном решении некоторых вопросов, связанных с повседневной деятельностью организации. С учетом необходимости усиления общей деятельности организации было признано целесообразным продолжение лечения генерал-майора в отставке Дадаша Рзаева и освобождение его от должности председателя Организации ветеранов республики.

Члены Президиума Организации ветеранов республики предложили возложить исполнение обязанностей председателя структуры на генерал-полковника в отставке Тофига Агагусейнова.

Оба предложения были поставлены на голосовании и единогласно приняты.