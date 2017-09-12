Россия объявила о подписании контракта с Турцией на поставку С-400

2017-09-12 15:13 | www.oxu.az | 3

Москва и Анкара заключили контракт о поставке в Турцию зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф».

Как передает Oxu.Az, об этом со ссылкой на Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству сообщает «Интерфакс».

«В силу специфики и чувствительности темы на данном этапе считаем некорректным раскрывать все детали», — отметили в ФСВТС.

В ведомстве пояснили, что приоритетное право комментировать контракт принадлежит заказчику. «При этом необходимо подчеркнуть, что поставка данной системы Турции отвечает геополитическим интересам Российской Федерации», — добавили в службе.

С.Б.

