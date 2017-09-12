Азербайджанский Expressbank предлагает денежные переводы на банковские карты

2017-09-12 18:58 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Expressbank предлагает клиентам совершенно новую услугу. Как говорится в сообщении банка, распространенном во вторник, в рамках системы срочных денежных переводов “Lider”, клиенты смогут получать денежные средства прямиком на свои карты от Expressbank, или же отправлять деньги на любую карту VİSA и MasterCard по всему миру в валюте RUB, USD и EUR. Процедура отправки перевода очень проста и удобна.

Expressbank бесплатно предлагает своим клиентам карту “Pul Kart”. В филиалах Expressbank лицам, отправляющим или получающим денежные средства посредством системы срочных денежных переводов, предоставляется в подарок “Pul Kart”. Карта при каждом денежном переводе заполняется бонусами в виде денежной суммы. Посредством “Pul Kart” клиенты могут не только обналичивать свои бонусы посредством банкоматов, но и сами могут пополнять баланс данной карты.

Следует также отметить, что в филиалах Expressbank существуют и другие виды денежных переводов. Expressbank предлагает клиентам системы быстрых денежных переводов – “Contact”, “Lider”, “Zolotaya Korona”, “IBA-EXPRESS”, “Xəzri” и “Monex”.

Сеть Expressbank формируют 16 филиалов, из которых 10 находятся в городах Баку и Сумгайыт, а шесть располагаются в городах Гянджа, Мингячевир, Барда, Гусар, Хачмаз и Ширван. Для предоставления банковских услуг Expressbank является обладателем около 80 банкоматов, 6000 POS-териминалов и 600 платежных терминалов ExpressPay.

Для получения более подробной информации об услугах банка, можно позвонить в Информационный центр 132, воспользоваться веб-сайтом www.expressbank.az или же связаться посредством социальной сети Facebook www.facebook.com/Expressbank.