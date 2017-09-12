При поддержке Nar дан старт интеллектуальной игре «Брейн-ринг»

2017-09-12 19:07 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Придавая особое значение развитию образования и науки, культуры и просвещения, оператор Nar продолжает поддерживать проведение различных интеллектуальных игр и соревнований. Мобильный оператор, уже который год берущий на себя спонсорскую поддержку соревнований «Брейн-ринг», и в этом году стал главным спонсором этих знаменитых интеллектуальных игр.

Как говорится в сообщении оператора, распространенном во вторник, 10 сентября стартовал очередной, 10-й сезон интеллектуальных игр «Брейн-ринг». В соревнованиях принимают участие команды, представляющие различные регионы и высшие учебные заведения страны. Игры продлятся до конца декабря и будут транслироваться по воскресеньям в 21:30 в эфире телеканала АзТВ.

Команда, победившая в играх, будет награждена специально учрежденным «Кубком знаний». Обладатель трофея получит право побороться за титул чемпиона Азербайджана по «Брейн-ринг 2017».

Nar делает все возможное, чтобы мотивировать молодежь, поддерживая проведение различных интеллектуальных соревнований и игр, и стараясь повысить интерес молодых людей к науке, просвещению, образованию и знаниям. Это уже третий сезон игр, в котором «Брейн-ринг» и Nar проводят онлайн-конкурс с целью повышения и без того высокого интереса телезрителей к соревнованиям. Так, зрители, которые первыми дадут правильные ответы на вопросы посредством страницы Nar в Twitter по ходу эфира, получают специальные подарки от мобильного оператора. Таким образом, наряду с возможностью следить за интеллектуальными играми, любители «Брейн-ринг» имеют неплохие шансы получить подарки от Nar.

Компания Azerfon, начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года под торговой маркой Nar Mobile, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, предоставившим абонентам технологию 3G, а также широкий охват сети 4G. Благодаря обширной сети, состоящей более чем из 6000 базовых станций и охватывающей 93 процента территории страны, Nar предоставляет высококачественные услуги более двум миллионам абонентам.

Более подробную информацию об услугах, продуктах, тарифах и кампаниях Nar можно получить, посетив страницу nar.az.