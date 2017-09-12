Азербайджанец может стать президентом Европейского союза гимнастики

2017-09-12 15:21 | www.oxu.az | 4

Генеральный секретарь Федерации гимнастики Азербайджана Фарид Гаибов выдвинул свою кандидатуру на пост президента Европейского гимнастического союза (UEG).

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, спортивный функционер является одним из двух кандидатов на этот пост. Единственным соперником являющегося в настоящее время вице-президентом UEG Ф. Гаибова является генеральный секретарь Олимпийского комитета Словении Эдвард Колар. Он также генеральный секретарь Федерации гимнастики Словении.

Последним сроком для выдвижения кандидатуры на пост президента UEG было 1 сентября 2017 года. Исполнительный Комитет организации уже утвердил итоговый список. С 2009 года возглавляющий структуру француз Жорж Гельзек решил покинуть свой пост по собственному желанию.

Отметим, что голосование состоится на 27-ом Конгрессе UEG 2 декабря в хорватском городе Сплит. Федерации из 50 стран имеют право голоса.

Н.О.