В Азербайджане прекратила деятельность одна из федераций

2017-09-12 15:30 | www.oxu.az | 4
В Азербайджане прекратила деятельность спортивная федерация.
Как передает Oxu.Az, причиной прекращения деятельности Федерации регби Азербайджана стали финансовые проблемы.
У структуры не было средств на зарплату спортсменам и проведение тренировок. У Федерации регби нет ни национальной команды, ни тренеров.
Отметим, что регби включено в программу Олимпийских Игр 2016 и 2020. Президентом Федерации регби Азербайджана является сотрудник Международной операционной компании Эльгедиз Рафибейли. Сейчас он находится за границей.