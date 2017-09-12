В Азербайджане прекратила деятельность одна из федераций

2017-09-12 15:30 | www.oxu.az | 4

В Азербайджане прекратила деятельность спортивная федерация.

Как передает Oxu.Az, причиной прекращения деятельности Федерации регби Азербайджана стали финансовые проблемы.

У структуры не было средств на зарплату спортсменам и проведение тренировок. У Федерации регби нет ни национальной команды, ни тренеров.

Отметим, что регби включено в программу Олимпийских Игр 2016 и 2020. Президентом Федерации регби Азербайджана является сотрудник Международной операционной компании Эльгедиз Рафибейли. Сейчас он находится за границей.

A.M.

