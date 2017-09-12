Азербайджан резко увеличил импорт автомобилей

2017-09-12 19:10 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В январе-августе 2017 года Азербайджан импортировал 5 662 единицы автотранспортных средств, против 3 454 единиц, ввезенных за аналогичный период 2016 года, говорится в статистическом отчете Государственного таможенного комитета (ГТК), размещенном во вторник на сайте ведомства.

По данным отчета, из общего числа импортированных за восемь месяцев текущего года в страну автотранспортных средств 4 874 - автомобили и моторные транспортные средства. В январе-августе 2016 года было импортировано 2 981 автомобилей и моторных транспортных средств.

Кроме того, в январе-августе в Азербайджан было импортировано 603 грузовых автомобиля (342 - за январь-август 2016 года). Оставшаяся часть импорта пришлась на другие виды автотранспортных средств.

В 2016 году в Азербайджан было импортировано 5 746 автотранспортных средств против 26 785 - в 2015 году.

(Автор: Максим Цурков)

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