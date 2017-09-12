Госдеп призвал Китай и РФ продолжить использовать рычаги влияния на КНДР

2017-09-12 19:15 | www.trend.az | 6

Китай и Россия должны продолжать использовать их уникальные рычаги влияния на КНДР, заявила и.о. помощника госсекретаря Сьюзан Торнтон? передает РИА Новости.

Говоря о резолюции СБ ООН по Северной Корее, которая была принята вчера, Торнтон сообщила, что США надеются, что "новые секторальные санкции… позволят нам увеличить давление".

"Китай и Россия должны продолжать использовать их уникальные рычаги влияния на КНДР. И должно быть ясно, что мы никогда не примем Северную Корею в качестве ядерного государства. Мы продолжим работать с нашими союзниками, чтобы разработать дополнительные меры защиты, чтобы защитить американцев и наших союзников", - заявила дипломат на слушаниях в Палате представителей.

Совет Безопасности ООН накануне единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке. Согласно документу, вводятся ограничения на поставки в КНДР нефтепродуктов - до 500 тысяч баррелей с первого октября по 31 декабря, и до двух миллионов баррелей в течение всего 2018 года на все виды переработанной нефти. Определяется также лимит на поставки КНДР сырой нефти - ее объемы не должны превышать показатели за прошедшие 12 месяцев. Кроме того, КНДР не сможет покупать конденсаты и газоконденсатные жидкости и не сможет продавать текстильную продукцию. Всем государствам также запрещается выдавать разрешения на работу гражданам КНДР.

КНДР ранее заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Это стало шестым ядерным испытанием Северной Кореи. Незадолго до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.