Два азербайджанских фильма признаны лучшими на Казанском кинофестивале

2017-09-12 15:35 | www.oxu.az | 4

В Казани завершился XIII Международный фестиваль мусульманского кино, передает Oxu.Az со ссылкой на Report.

Фестиваль собрал на одной площадке режиссеров из 27 стран, включая Россию, Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан, Сирию, Непал, Бангладеш и другие.

Лучшим короткометражным игровым фильмом объявили «Голос» совместного производства Азербайджана и Ирана режиссера Дариуша Наджафи Голя.

Лучшим документальным короткометражным фильмом была признана картина «Это любовь» Теймура Дайми из Азербайджана.

«Я всегда думал, что главное - не победа, а участие. А теперь стою тут и думаю, что приз получить тоже неплохо», - пошутил Т. Дайми.

Приз за лучший полнометражный игровой фильм получила картина «Холод Каландра» турецкого режиссера Мустафы Кара.

В других номинациях были отмечены картины из Кыргызстана, Ирана, Египта и России.

A.C.

