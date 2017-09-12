Bentley представил самый быстрый в мире внедорожник

2017-09-12 15:42 | www.oxu.az | 4

Британский автопроизводитель класса люкс Bentley Motors показал на Международном автомобильном шоу во Франкфурте автомобиль Bentayga W12, ставший самым быстрым внедорожником в мире.

Как передает Oxu.Az cо ссылкой на Lenta.ru, об этом представители компании рассказали во время презентации во вторник, 12 сентября.

Модель оснащена шестилитровым силовым агрегатом W12 с двойным турбонаддувом, благодаря которому машина разгоняется до 100 километров в час за 4,1 секунды, а его максимальная скорость составляет 301 километр в час. По информации пресс-службы Bentley, автомобиль сочетает «невероятную роскошь, спортивный характер, отличные внедорожные характеристики и комфорт повседневного использования».

С.Б.

