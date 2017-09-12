В Азербайджане могут увеличить сроки передачи данных о поступлениях в банки от экспорта

2017-09-12 19:45 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане срок передачи данных о средствах, полученных банками от экспорта товаров, может быть увеличен с трех дней до двух недель, говорится в сообщении Палаты надзора над финансовыми рынками страны, распространенном во вторник.

Сообщается, что накануне в Палате состоялась встреча с представителями банков, на которой обсуждался процесс передачи финрегулятору информации о средствах, полученных банками от экспортных операций.

На встрече было отмечено, что причиной запаздываний данных становится отсутствие нумерации таможенных деклараций в банках и несвоевременное получение информации банками о стоимости экспортируемых товаров от Государственного таможенного комитета.

"Палата надзора над финрынками для упрощения этого процесса предлагает увеличить срок передачи информации до двух недель", - говорится в сообщении.

Согласно действующему законодательству, ГТК должен предоставить данные о стоимости экспортных товаров банкам в течение 180 дней, а банки предоставить эту информацию Палате в течение трех дней.

(Автор: Максим Цурков)

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