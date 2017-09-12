Президент Азербайджана подписал распоряжение о мерах по развитию производства цитрусовых, чая и риса

2017-09-12 19:53 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о дополнительных мерах в связи с развитием производства цитрусовых фруктов, чая и риса.

Целью распоряжения является ускорение развития производства цитрусовых фруктов, чая и риса, более эффективное использование потенциальных возможностей этой отрасли и увеличение интереса населения к производству продукции. Исполнительным властям Лянкяранского, Шекинского, Евлахского, Агдашского, Астаринского, Билясуварского, Гекчайского, Лерикского, Массаллинского, Уджарского, Загатальского и Зардабского районов поручено, по согласованию с министерствами сельского хозяйства, экологии и природных ресурсов, Госкомитетом по вопросам имущества и другими соответствующими центральными органами исполнительной власти, определить пригодные к возделыванию земли, и с учетом экономической эффективности создания соответствующей инфраструктуры, для повышения производства цитрусовых фруктов, чая и неочищенного от шелухи риса, обеспечить их выделение хозяйствующим субъектам.

Министерству сельского хозяйства поручено совместно с министерством экономики, учитывая предложения органов исполнительной власти районов и положительный опыт в этой области, в трехмесячный срок подготовить и представить Президенту Азербайджана проекты программ по развитию производства цитрусовых, чая и риса по соответствующим районам; совместно с министерством экономики Азербайджана в трехмесячный срок подготовить и представить Президенту Азербайджана предложения по усовершенствованию механизмов поддержки хозяйствующих субъектов для стимулирования расширения площадей чайных плантаций и цитрусовых садов; обеспечить передачу в аренду или продажу путем лизинга ОАО «Агролизинг» необходимой сельскохозяйственной техники, технологического оборудования производителям цитрусовых, чая и риса, оказание им технических сервисных услуг, а также продажу на льготных условиях закупленных за счет средств государственного бюджета пестицидов, минеральных удобрений, саженцев и семян; обеспечить организацию испытания местных и зарубежных сортов риса, а также включение селекционных достижений в государственный реестр охраняемых селекционных достижений, использование которых разрешается для производства сельскохозяйственной продукции на территории Азербайджана; принять необходимые меры в связи с поддержкой развития хозяйств по выращиванию саженцев цитрусовых и чая; обеспечить принятие необходимых мер по усилению фитосанитарных, информационно-консультативных услуг и кадрового потенциала в области производства цитрусовых, чая и риса.

Министерству экономики поручено совместно с министерством сельского хозяйства принять соответствующие меры по обеспечению устойчивой поддержки развития чаеводства, созданию ассоциации производителей и экспортеров чая для более эффективной организации взаимосвязи фермеров, заготовителей, переработчиков и экспортеров с государственными органами; обеспечить с учетом требований законодательства финансирование на льготных условиях Национальным фондом помощи предпринимательству инвестиционных проектов производителей и переработчиков цитрусовых, чая и риса; продолжать поддержку увеличения производства цитрусовых, чая и риса, создания и развития перерабатывающих и фасовочных предприятий с применением передовых технологий, в том числе поощрение инвестирования данной отрасли; обеспечить дальнейшее расширение мер поддержки повышения экспортного потенциала продукции, производимой предпринимателями, занимающимися производством цитрусовых, чая и риса, поиска возможных партнеров и реализации совместных проектов сотрудничества, повышения связанных с экспортом знаний предпринимателей.

Государственному комитету Азербайджана по вопросам имущества поручено обеспечить государственную регистрацию прав собственности и других вещных прав на новые земельные участки, находящиеся в пользовании или подлежащие передаче в пользование хозяйственных субъектов, занимающихся производством цитрусовых, чая и риса.

Открытому акционерному обществу «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана» поручено принять необходимые меры в связи с улучшением мелиоративного состояния и обеспечения водой чайных плантаций, рисовых полей и цитрусовых садов по соответствующим районам, восстановлением водоемов, строительством и сдачей в эксплуатацию дренажных сетей на рисовых полях.

Совету финансовой стабильности поручено обеспечить ускорение мер по развитию страхования в аграрном секторе.

Министерству сельского хозяйства, министерству экономики и ОАО «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана» до 15 декабря 2017 года представить Президенту Азербайджана совместно подготовленную справку в связи с исполнением настоящего распоряжения.

Кабинету министров поручено решить другие вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.