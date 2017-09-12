Спикер: Россия — последняя надежда бога на планете Земля

2017-09-12 15:50 | www.oxu.az | 3

Спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров поздравил православных верующих, собравшихся на крестный ход, со сцены на площади Александра Невского.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает «Фонтанка».

«Россия — последняя надежда бога на планете Земля, а господь незримо ограждает Россию от недругов и хранит ее для небесного волеизъявления», — цитирует газета политика.

Макаров напомнил о том, что сто лет назад в России произошли две революции, из-за которых развязался гражданский конфликт. Он связал эти события с убийством императора и его семьи. «Авторитет царя позволял быть непобедимой великой России», — подытожил спикер закса.

Н.О.