Двенадцать обезьян умерли от страха в индийском лесу – ВИДЕО

2017-09-12 15:58 | www.oxu.az | 4

Сотрудники индийского лесного ведомства обнаружили на поляне в лесу двенадцать мертвых обезьян.

Как передает Oxu.Az, об этом во вторник, 12 сентября, сообщает издание Metro.

Они заподозрили, что животные были отравлены, и отвезли останки в ветеринарную клинику в индийском штате Уттар-Прадеш. Вскрытие показало, что все обезьяны погибли в результате остановки сердца. По мнению специалистов, животных мог напугать тигр. Местные жители утверждают, что в предполагаемое время их гибели в лесу было слышно рычание.

Н.О.