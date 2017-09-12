Азербайджанские компании подписали еще 11 контрактов по экспорту продовольствия в Россию (ФОТО)

2017-09-12 20:05 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские компании во второй день международной продовольственной выставки Worldfood Moscow подписали еще 11 соглашений по экспорту в Россию различных продовольственных товаров, говорится во вторник в сообщении министерства экономики Азербайджана.

"Компания по производству фундука "Ханел" подписала два соглашения по экспорту на российский рынок 40 и 80 тонн продукции соответственно", - сказано в сообщении.

Российские компании-участники Worldfood Moscow и посетители выставки также проявили интерес к азербайджанским кондитерским изделиям.

В рамках выставки крупные соглашения в этой сфере подписало азербайджанское ООО "Ширин".

"Договор, подписанный с российской компанией "Мир сладости", предусматривает экспорт на российский рынок 200 тонн кондитерских изделий. Компания также договорилась о поставках во Владивосток, Тюменскую, Красноярскую, Нижегородскую, Иркутскую и Тамбовскую области, а также в Уральский регион России по 30 тонн кондитерской продукции", - говорится в сообщении.

В рамках выставки было также заключено соглашение между азербайджанским ООО "Əmin qida sənaye" и российским дистрибьютором о поставках в Россию сахарной ванили и разрыхлителей.

Накануне два договора об экспорте фундука в Россию подписала азербайджанская компания "Azərstar".

Азербайджан является эксклюзивным партнером выставки "Worldfood Moscow".

(Автор: Максим Цурков)

Твиттер: @MaksimTsurkov