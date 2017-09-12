В Азербайджане утвержден порядок использования резерва соцстрахования

2017-09-12 20:05 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал указ об утверждении "Порядка использования резерва социального страхования" и "Порядка перечисления дополнительных средств на специальный счет застрахованных".

Согласно указу, Кабинету министров поручено в течение трех месяцев подготовить и представить Президенту Азербайджана предложения по приведению в соответствие с данным указом действующих нормативно-правовых актов Президента; в течение трех месяцев обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабинета министров в соответствие с данным указом и проинформировать об этом Президента; проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с данным указом и в течение пяти месяцев проинформировать Президента об исполнении; решить другие вопросы, вытекающие из указа.

Министерству труда и социальной защиты населения поручено в течение месяца утвердить нижеследующие нормативно-правовые акты и проинформировать Президента Азербайджана об их внесении в Государственный реестр правовых актов Азербайджана:

форму заявления, предусмотренного пунктом 2.1 "Порядка перечисления дополнительных средств на специальный счет застрахованных" (прилагается);

форму, в которой необходимо представлять информацию, согласно пункту 2.2 и части 4 указанного Порядка;

форму извещения, предусмотренного пунктом 2.4 указанного Порядка.

Министерству юстиции поручено обеспечить приведение нормативно-правовых актов и актов нормативного характера центральных органов исполнительной власти в соответствие с данным указом и проинформировать об этом Кабинет министров.