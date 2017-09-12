Айгюн Кязымова: За мной словно следят мистические силы – ФОТО

2017-09-12 16:04 | www.oxu.az | 4

Сегодня во Дворце спорта имени Гейдара Алиева состоялась пресс-конференция народной артистки Айгюн Кязымовой.

Как передает Oxu.Az, певица ответила на вопросы журналистов по поводу своего юбилейного концерта, который состоится 22 сентября в «Baku Crystal Hall».

А.Кязымова заявила, что на проект были затрачены миллионы. Над организацией концерта работает опытная иностранная команда.

Говоря о том, что концерт пройдет 22 сентября, певица сказала, что эта цифра носит для нее мистический характер:

«22-го числа мне позвонил друг и сообщил нехорошую весть. Затем другой мой знакомый позвонил ко мне из Германии поздравив с покупкой виллы в этой стране. Я ответила, что это неверная информация. Знакомый отправил мне фото виллы, сказав, что на ней имеется надпись «Айгюн – 22». Это удивило меня. Я посмотрела на часы и увидела, что они показывают 22:22. В моей жизни произошло еще много событий, связанных с цифрой 22. Я сложила их все и получилось 666. За мной словно следят мистические силы.

Проведение концерта 22.08.2017 числа связанно именно с этим. Другая цифра – 8 – удачная для меня, она означает бесконечность».

Народная артистка анонсировала некоторые сюрпризы для зрителей, сказав, что с ней на сцене дебютирует молодой рэпер.

Технический директор концерта Мубариз Абдуллаев заявил, что только световое оборудование для концерта весит 70 тонн. Все оборудование весит примерно 200 тонн.

По словам Айгюн Кязымовой, все действия, от смены нарядов до демонстрации танцев, отрегулированы с точностью до секунды.

Айтен Садыгзаде

Фото: Эхтирам Джаби

