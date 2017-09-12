В российских городах проводится эвакуация из-за анонимных звонков

2017-09-12 16:07 | www.oxu.az | 3

Несколько тысяч человек по всей России эвакуированы экстренными службами после сообщений о заложенных бомбах, передает Oxu.Az со ссылкой на life.

Первые сообщения о заложенных взрывных устройствах поступили на пульты дежурных экстренных служб Омска ещё вечером 10 сентября — в единый день голосования. Ближе к полуночи сотрудникам экстренных служб даже пришлось эвакуировать избирательную комиссию, размещённую в здании администрации города. Кроме этого, были эвакуированы посетители сразу нескольких кинотеатров и торговых центров.

Утром 11 сентября волна сообщений о заминированных объектах накрыла Ставрополь. Жители города сообщают, что оцепление из сотрудников полиции и МЧС было выставлено вокруг медицинского университета, рынков и других крупных объектов города с большим скоплением людей. По факту заведомо ложного сообщения прокуратура Ставропольского края возбудила уголовное дело по части 1 статьи 207 УК.

12 сентября сообщения о заложенных взрывных устройствах продолжают поступать на пульты дежурных МВД в разных городах страны. Не стал исключением и Владивосток, в котором после звонков неизвестных началась эвакуация сразу нескольких торговых центров, кинотеатров, общежитий, а также районной администрации.

Досталось и Южно-Сахалинску. Как сообщают местные СМИ, эвакуация проходила по похожему сценарию: эвакуировано несколько торговых центров и ключевые административные объекты города, включая железнодорожный вокзал, мэрию и здание Правительства Сахалинской области.

Одну из самых массовых эвакуаций пришлось пережить жителям Перми. Согласно сообщениям местных СМИ, после звонков неизвестных были экстренно эвакуированы и досмотрены семь учебных заведений города, автовокзал и здание Пермского государственного университета.

Массовая эвакуация затронула и крупные города Сибири. В Красноярске сотрудники экстренных служб эвакуировали несколько торговых центров из-за сообщений о «подозрительных предметах». Аналогично проходила массовая эвакуация людей в Магадане. После нескольких сообщений, поступивших дежурным с разницей в несколько минут, были эвакуированы посетители нескольких кинотеатров, торговых центров и административных зданий, включая Магаданский политехнический техникум. В общей сложности по всей стране было эвакуировано около двухсот объектов и более 10 тысяч человек.

Н.О.