В добрый час, Карабах! (ФОТО)

2017-09-12 20:33 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Считанные минуты остаются до начала исторического матча. В котором футбольный клуб Карабах из исконно азербайджанского города Агдам выйдет на поле лондонского Челси в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Турнира, о котором мечтают все, но выступить дано лишь избранным!..

Погода в столице Великобритании чисто английская: где-то в Ричмонде моросит дождь, у Темзы прохожие запасливо укутались в куртки и ветровки, а в Фулеме, где расквартирован сам "Челси" небо стало серым и мрачным.

Но никакие северно-тоскливые условия не помеха сегодняшнему футбольному действу! Сам стадион с изумрудно-идеальным газоном ждет не только главного тренера агдамцев, но и его подопечных, у которых прехорошее предматчевое настроение.

Только капитан команды Рашад Садыгов как всегда серьезен и вдумчив. Еще бы - это же Лига чемпионов!..

Это понимают и легенда клуба Аслан Керимов и легенда клуба другого, только не футбольного, но тоже в какой-то мере спортивного – клуба веселых и находчивых, Бахрам Багирзаде, находящийся в Лондоне в группе поддержки команды.