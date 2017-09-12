Убитый в Тбилиси азербайджанец оказался «правой рукой» «Лоту Гули» – ФОТО + ОБНОВЛЕНО

2017-09-12 16:08 | www.oxu.az | 5

Установлена личность азербайджанца, убитого вчера ночью в Тбилиси.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на телеканал «Рустави – 2», им оказался Эльчин Мамедов 1975 года рождения.

Сообщается, что Эльчин Мамедов был «правой рукой» криминального авторитета Надира Салифова, известного как «Лоту Гули».

Его имя упоминалось в деле об убийстве «Ровшана Ленкоранского».

11:26

В районе Абанотубани Тбилиси минувшей ночью из огнестрельного оружия убили азербайджанца.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, его тело было обнаружено в автомобиле марки «Toyota». Согласно информации, он находился в розыске в России за совершение уголовных преступлений.

Согласно другой информации, убитый был гражданином Азербайджана.

По словам очевидцев, до того, как раздались звуки выстрела, убитый находился в ресторане с кем-то, после чего между ними возник спор.

На протяжении всей ночи эксперты-криминалисты проводили на месте происшествия следственные мероприятия.

В связи с фактом задержанных пока нет.

Министерство внутренних дел Грузии не распространило официальной информации в связи с данным убийством.

A.M.