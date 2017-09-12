Песков об участии Путина в выборах

2017-09-12 16:15 | www.oxu.az | 4

Владимир Путин пока не объявлял о своем решении в связи с участием в президентских выборах, забегать вперед в этом вопросе никто не собирается.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Это скорее пока такие политологические обсуждения. Вы знаете, что президент еще не заявлял о своем решении. Администрация президентаруководствуется именно тем моментом, когда президент заявит о своем решении. Из этого и состоит наша работа», — сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать информацию РБК о начале формирования нового списка доверенных лиц Путина к выборам.

Он напомнил, что глава государства дал установку на то, чтобы «работать, не поддаваясь этим преждевременным электоральным настроениям, что администрация и делает».

Сообщения же СМИ о деталях выдвижения Путина в президенты — это гипотетические рассуждения, подчеркнул пресс-секретарь. «Это, скажем так, политологи перебирают такие четки гипотетических возможностей в рамках законодательства», — отметил он.

Н.О.