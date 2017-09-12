В Москве в здание Федерации еврейских общин кинули "коктейль Молотова"

2017-09-12 20:52 | www.trend.az | 4

Неизвестные в ночь на вторник бросили бутылку с зажигательной смесью в здание Федерации еврейских общин в Москве, сообщил руководитель Департамента общественных связей ФЕОР Борух Горин, передает РИА Новости.

"Действительно, был такой инцидент ночью. Утром обнаружили два пятна (горючей жидкости) на здании, а рядом лежала бутылка. Охрана вызвала полицию. Они пришли к выводу, что кто-то бросил эту бутылку", - сказал Горин.

Комментарием правоохранительных органов РИА Новости не располагает.