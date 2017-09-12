Число мобильных кибератак возросло на 40%

2017-09-12 16:29 | www.oxu.az | 4

Эксперты отметили всплеск числа кибератак на устройства на базе операционной системы Android.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в пресс-релизе Avast.

Во втором квартале 2017 года число мобильных кибератак на пользователей Android выросло на 40% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году — среднемесячный показатель увеличился с 1,2 млн до 1,7 млн инцидентов. Исследователи выяснили, что каждый месяц появляется около 788 новых вариантов вирусов, которые заражают мобильные телефоны и планшеты.

«Объем кибератак стремительно растет, так как хакеры используют более гибкие и опасные стратегии. Наибольшей угрозе подвергаются личные данные и конфиденциальность пользователей, — прокомментировал ситуацию Гаган Сингх, старший вице-президент и генеральный директор департамента мобильных и IoT-разработок Avast.

Ранее стало известно, что киберпреступники спрятали вирус в авиабилетах до США.

Л.А.

