В Париже завершилось шествие противников реформы трудового законодательства

2017-09-12 20:58 | www.trend.az | 5

Шествие противников реформы трудового законодательства, предложенной правительством Эдуара Филиппа, завершилось на площади Италии в Париже, передает РИА Новости.

Старт процессии был дан вскоре после 14.00 местного времени на площади Бастилии. Ее протяженность составила около трех километров. Последние манифестанты подошли к площади Италии около 18.05.

По словам представителя штаба профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" (CGT), участие в акции приняли 60 тысяч человек. По оценкам полиции, маршем по Парижу прошли 24 тысячи человек.

Французы вышли на улицы с портретами президента страны Эммануэля Макрона, они выкрикивали слоганы, в которых содержались призывы к правительству отказаться от реформы.

"Мы рабочие, а не хулиганы, хулиганы - власти", "Улицы принадлежат нам", "Реформа труда - смерть профессии" - скандировали участники акции. На их решимость не повлияла даже нестабильная погода - к низкой для сентября температуре воздуха добавился дождь, который несколько раз проливался на идущих.

Манифестация, которая в целом прошла спокойно, не обошлась без ряда столкновений агрессивно настроенной молодежи с полицией. В сотрудников правоохранительных органов летели бутылки и камни, на это полицейские отвечали слезоточивым газом.

Манифестация во вторник стала первой в череде акций протеста, запланированных в связи с предложенной реформой. Ожидается, что следующее шествие состоится 21 сентября.

Протестные акции прошли также в Марселе, Кане, Монпелье, Лионе, Тулузе, Бордо и многих других городах страны.

Положения реформы направлены на развитие социального диалога в компаниях и отраслях, формирование гарантий для работников, поиск новых решений для малых и средних предприятий, а также на усиление экономической привлекательности страны.

Реформа коснется как срочных, так и бессрочных контрактов о приеме на работу, процедуры увольнения, а также других отношений субъектов трудового права.

Правительство Мануэля Вальса, работавшее во время президентства Франсуа Олланда, в мае 2016 года силой провело через парламент свою реформу трудового законодательства.

Реформа вызвала серию масштабных акций протеста и забастовок, которые потрясали страну весной и летом 2016 года. Часто манифестации сопровождались серьезными столкновениями и беспорядками.