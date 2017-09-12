ОПЕК повысила прогноз по мировому спросу на нефть в 2017 году

2017-09-12 16:34 | www.oxu.az | 4

ОПЕК повысила прогноз по мировому спросу на нефть в текущем году на 28 тыс. баррелей в сутки, до 96,77 млн баррелей в сутки.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает RNS со ссылкой на данные организации.

В ОПЕК уточнили, что в прошлом году спрос на нефть составлял 95,35 млн баррелей в сутки.

Также стало известно, что добыча нефти странами ОПЕК в августе 2017 года снизилась на 880 тыс. баррелей в сутки и составила 32,76 млн баррелей в сутки.

Ранее сообщалось, что страны ОПЕК+ выполнили соглашение по нефти на 94%.

Н.О.