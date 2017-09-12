Россия не хочет нагнетать ситуацию в вопросе американских дипмиссий - замглавы МИД

2017-09-12 21:01 | www.trend.az | 6

Москва не хочет нагнетать ситуацию в вопросе функционирования американских дипмиссий, заявил во вторник замглавы российского МИД Сергей Рябков, передает РИА Новости.

"Мы не хотим превращать это в предмет для очередного всплеска эмоций и споров", - сказал Рябков по итогам двухдневных переговоров в Хельсинки с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Томасом Шенноном.

После этого газета "Коммерсант" со ссылкой на дипломатические источники написала, что речь идет об ограничении числа пунктов въезда в РФ американских дипломатов, уменьшении числа американских дипломатов в РФ, которым позволено свободно выезжать за пределы определенной зоны вокруг дипломатических представительств, а также о том, что американские дипмиссии в Москве и других городах могут быть лишены специальных парковочных мест, которые сейчас есть по периметру зданий