Google сообщила о проблемах с рядом своих сервисов

2017-09-12 21:02 | www.trend.az | 6

Компания Google сообщила во вторник о проблемах с доступностью ряда сервисов, включая электронную почту Gmail, передает РИА Новости.

"Мы расследуем сообщения о проблемах", - говорится в сообщении компании, поступившем в распоряжение РИА Новости.

"Пользователи сообщают о медленной загрузке и ошибках связи", - уточнили в Google, пообещав предоставить позже дополнительную информацию.

Помимо Gmail, частичные нарушения работы отмечены в сервисах Google Диск, Google Календарь, Google Документы и Google Таблицы, которые работают на базе аккаунта Gmail.