Дональд Трамп стал дедушкой в девятый раз

2017-09-12 23:44 | www.apa.az | 6

Президент США Дональд Трамп стал дедушкой в девятый раз. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил его сын Эрик Трамп в своем микроблоге Twitter.

"Лара Трамп (жена Эрика Трампа – ред.) и я счастливы сообщить о появлении на свет нашего сына, Эрика Люка Трампа, который родился в 8.50 сегодня утром (15.50 мск)", — написал Эрик Трамп.

До настоящего момента у Трампа было восемь внуков. Пятеро от сына Дональда Трампа-младшего и трое от дочери Иванки Трамп.