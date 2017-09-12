Мучения парковавшейся бельгийки попали на камеру - ВИДЕО

2017-09-12 16:52 | www.oxu.az | 4

Жительница одного из бельгийских городов на маленькой машине в течение долгого времени не могла припарковаться, хотя места было предостаточно. Ее злоключения снял на видео один из очевидцев.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает New York Post.

По его словам, в результате женщина смогла осилить параллельную парковку; сколько времени ей на это потребовалось, не сообщается. Итог мучительной парковки на видео не попал, так как у оператора, вероятно, лопнуло терпение.

Н.О.