Девятый эпизод "Звездных войн" снимет Джей Джей Абрамс

2017-09-12 21:13 | www.trend.az | 6

Режиссер Джей Джей Абрамс, снявший седьмую часть киносаги "Звездные войны", снимет и девятый эпизод киноэпопеи, премьера которого назначена на 24 мая 2019 года, передает РИА Новости со ссылкой на компанию Lucasfilm.



Неделю назад компания объявила, что Колин Треворроу, снявший "Мир юрского периода", не будет режиссером девятого эпизода фильма "Звездные войны".

"Джей Джей Абрамс, открывший новую эру "Звездных войн" эпизодом "Пробуждение силы" в 2015 году, возвращается, чтобы завершить продолжение трилогии девятым эпизодом, сценаристом и режиссером которого он станет", - сообщила компания.

"Звездные войны" были придуманы Джорджем Лукасом в начале 1970-х годов. Шесть эпизодов киносаги вышли в 1977, 1980, 1983, 1999, 2002 и 2005 годах. В октябре 2012 года Лукас продал Lucasfilm за 4,05 миллиарда долларов корпорации Walt Disney. Затем стало известно, что Disney задумывает продолжение "Звездных войн". В 2015 году вышел седьмой эпизод кинофраншизы.