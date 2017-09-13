В Нью-Йорке открылась 72-я сессия Генеральной ассамблеи ООН

2017-09-13 00:35 | www.apa.az | 5

В Нью-Йорке официально открылась 72-я сессия Генеральной ассамблеи ООН. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, полномочия председателя главного совещательного органа всемирной организации принял глава МИД Словакии Мирослав Лайчак.

"Я объявляю открытой 72-ю сессию Генеральной ассамблеи", — сказал Лайчак. Первое пленарное заседание в рамках новой сессии открылось традиционной минутой молчания для молитвы и размышления.

В течение года на рассмотрение очередной сессии ГА ООН будет вынесено около 160 вопросов, среди них развитие Африки, контроль над наркотиками, борьба с международным терроризмом, содействие правосудию и развитию международного права, координация гуманитарной помощи, защита прав человека, ликвидация расизма и расовой дискриминации, а также административные вопросы, согласование бюджета ООН и финансирование текущих миротворческих операций ООН.