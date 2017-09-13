Азербайджан - новая надежда мира - мусульмане Индии

2017-09-13 00:30 | www.trend.az | 5

БАКУ/Trend/ - Мы подписываемся под каждым заявлением великого лидера Азербайджана Ильхама Алиева на церемонии открытия I Саммита Оганизации исламского сотрудничества (ОИС) по науке и технологиям в Астане, о том, что Армения продолжает осуществлять фашистскую деятельность. Мы знаем, что по приказу руководства Армении все мечети на оккупированных азербайджанских землях были уничтожены. Фотографии разрушенных мечетей Шуши, Агдама и других городов страны - документальные свидетельства армянского вандализма. Ильхам Алиев - человек слова, и мы надеемся, что поддержка Азербайджана - это поддержка ислама, поддержка гуманизма, - добавил Муфтий Ашфак.

AITUI видит армянские зверства против всего азербайджанского народа. AITUI поддерживает заявление Президента Ильхама Алиева о том, что Армения достигла своего пика в исламофобии.



Я повторяю и нахожу истинным все заявление Президента Ильхама Алиева о том, что Армения очень сильно пытается расширить свои связи с различными мусульманскими странами. Нельзя верить в лицемерные и лживые слова Армении. Армения, которая уничтожила наши священные мечети в Азербайджане, не может быть другом мусульманских стран, - сказал муфтий Ашфак Хусейн Квадри.

Ранее AITUI поддерживала Азербайджан и его руководство на больших встречах на генеральной конференции на стадионе Талкатора в Нью-Дели в феврале 2016 года и в Джайпуре в Раджастане в марте 2016 года. На этих конференциях присутствовало более 25 000 человек.

«Высшее руководство AITUI хочет расширить знания о том, как Азербайджан поддерживает исламский мир и работе одного из самых динамичных лидеров - Президента Азербайджана Ильхама Алиева по большому прогрессу своей страны. Мы информируем значительную часть индийского населения о зверствах Армении. Большая часть населения Индии не знает о жестокости Армении, и мы считаем своим долгом информировать индийское население о ненависти и преступлениях армян, - заявил муфтий. AITUI с момента независимости поддерживает Азербайджан и большой вклад бывшего Президента Гейдара Алиева в прогресс региона.

«Наша позиция в поддержке Азербайджана заключается в твердом братстве среди всех единомышленников. Мы считаем Армению жестоким государством, и мы поддерживаем Азербайджан против Армении», - заявил генеральный секретарь Организации мусульманских студентов Индии Шуджат Квадри.