Месси впервые забил Буффону – ВИДЕО

2017-09-13 01:14 | www.oxu.az | 6

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси впервые в карьере забил вратарю «Ювентуса» Джанлуиджи Буффону.

Как передает Oxu.Az, встреча в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов состоялась во вторник, 12 сентября, в Барселоне и завершилась победой хозяев со счетом 3:0. Первый мяч Месси забил на 45-й минуте. На 56-й полузащитник Иван Ракитич удвоил преимущество каталонцев, а на 69-й аргентинец оформил дубль.

В параллельном матче группы португальский «Спортинг» обыграл греческий «Олимпиакос» со счетом 3:2. Также победы сумел добиться московский ЦСКА, обыгравший на выезде «Бенфику» со счетом 2:1.

С.Б.

