В Мексике разбился вертолет с гуманитарной помощью на борту

2017-09-13 02:12 | www.trend.az | 3

Военный вертолет, перевозивший гуманитарную помощь пострадавшим в результате землетрясения в Мексике, потерпел крушение в штате Чьяпас, в результате пострадали три человека, передает РИА Новости.

"Некоторое время назад потерпел крушение вертолет SEDENA, к счастью погибших нет", - написал на своей странице в Twitter глава национальной аварийно-спасательной службы Мексики Луис Фелипе Пуэнте.

По его словам, "из семи пассажиров трое получили ранения, им оказывается медицинская помощь", - также сообщил Пуэнте.

"Выражаем нашу солидарность элементам ВС в связи с неудачей, которая произошла при транспортировке гуманитарной помощи", - написал в своем Twitter губернатор штата Чьяпас Мануэль Веласко.