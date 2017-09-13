Гурбан Гурбанов: "Будем работать над ошибками"

2017-09-13 02:10 | www.apa.az | 4

«Мы сыграли с одним из возможных победителей Лиги чемпионов. Все знают, насколько сильна «Челси»». Как сообщает Apasport.az, об этом, комментируя поражение «Карабаха» в матче с «Челси» (0:6) сказал главный тренер агдамского клуба Гурбан Гурбанов. Да, мы допустили некоторые ошибки, и я это связал бы с тем, что для нас это первый матч в Лиге чемпионов. Будем работать над ошибками.

На пресс-конференции после матча опытный наставник поделился своими мыслями: «Да, мы допустили некоторые ошибки, и это связано с тем, что для нас это первый матч в Лиге чемпионов. Будем работать над ошибками. Для нас Лига чемпионов – новшество. Я горжусь тем, что являюсь главным тренером «Карабаха». Команда представляет Азербайджан, что повышает ответственности. Сделаем выводы из ошибок и будем работать над собой дальше. Поздравляю «Челси» и Антонио Конте с победой»,.