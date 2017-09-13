Hakkari'de terör saldırısı: 1 şehit, 3 yaralı

2017-09-13 03:09 | www.trend.az | 1

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, Şemdinli ilçesine bağlı Güzelkonak köyü civarında güvenlik güçlerinin yol emniyeti aldığı sırada terör örgütü PKK'nın yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak ettirildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Patlama sonucu 1 güvenlik korucusu şehit olmuştur, 1 askeri personel ve 2 güvenlik korucusu yaralanmıştır. Yaralıların tedavisi sevk edildikleri Şemdinli Devlet Hastanesinde devam etmektedir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

Kaynak: AA